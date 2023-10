Barça-Kumpel plädiert beim Ballon d'Or für Lionel Messi

Am heutigen Montag vergibt die französische Fachzeitschrift France Football abermals den Ballon d'Or an den weltbesten Fußballer des Jahres. Für Ronald Araujo (24) vom FC Barcelona kann es derweil nur einen Sieger geben: Lionel Messi (36).

Messi werden Ende Oktober in der Tat sehr gute Chancen auf die Auszeichnung eingeräumt. Der amtierende Weltmeister muss sich bei der Abstimmung zuvor allerdings gegen Kylian Mbappe (24) von Paris Saint-Germain und gegen Erling Haaland (23) von Manchester City durchsetzen.

Araujo kam bei Barça knapp ein Jahr lang in den Genuss, mit Messi auf dem Rasen zu stehen, bevor Letztgenannter im Sommer 2021 weiter zu Paris Saint-Germain zog. Diese kurze Periode reichte aber offenbar aus, damit der Verteidiger ein Fan des Argentiniers wurde, weshalb er bei der kommenden Verleihung des Goldenen Balls einen klaren Favoriten hat.

Ballon d'Or: Pep Guardiola adelt Lionel Messi

City-Coach Pep Guardiola (52) rührte in der vorherigen Woche natürlich kräftig die Werbetrommel für seinen Mittelstürmer. "Haaland hätte den Ballon d'Or verdient, er hat das Triple gewonnen und eine Million Tore geschossen", sagte der Katalane in einer Medienrunde.

Als Förderer und Bewunderer von Lionel Messi gönnt Guardiola seinem früheren Barça-Spieler aber gleichermaßen den Titel und drückte diesbezüglich noch einmal seine große Verehrung für Messi aus.

"Ich habe schon immer gesagt, dass man zwei Ballon d'Ors verteilen sollte: Einen an Messi und einen an den Rest", forderte Guardiola. Denn: "Die schlechteste Saison von Messi ist so gut, wie die Beste der anderen Spieler."

