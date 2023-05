Barça lässt nicht locker – und erfragt Preis für Dani Olmo

Der FC Barcelona sendet bei Dani Olmo weiterhin ganz klare Signale aus. Nach Informationen des spanischen Sportportals ElDesmarque kam es zu einer Kontaktaufnahme mit RB Leipzig, um die Wechselkonditionen für diesen Sommer zu erfragen.

Wie der DFB-Pokalfinalist den Preis gestaltet, wird derweil nicht bekannt. Im für Barça schlimmsten Fall führt der Weg nur über Olmos Ausstiegsklausel, die für Interessenten aus Spanien bei 60 Millionen Euro liegen soll.

Barças Trainer Xavi Hernandez ist ein Riesenfan von Olmo, hat das in der Vergangenheit bereits öffentlich kundgetan. "Wir sind weiterhin in Gesprächen. In den nächsten Wochen werden wir alles wissen", sagte Olmo am vergangenen Wochenende über seine Zukunft in Leipzig.

Der 25-Jährige soll das letzte Leipziger Vertragsangebot abgelehnt haben. Noch vor der Verabschiedung in den Sommerurlaub soll eine Entscheidung fallen. Olmos Vertrag läuft 2024 aus, RB bietet für den Verlängerungsfall angeblich eine moderate Ausstiegsklausel.

