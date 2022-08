Erster Abstieg der Karriere? Barça-Legende Andres Iniesta droht der Super-GAU

Andres Iniesta (38) prägte beim FC Barcelona eine ganze Ära. Der zweifache Europameister steht für maximalen Erfolg. Nach seinem Wechsel zu Vissel Kobe im Jahr 2018 wollte es der Veteran schließlich ruhiger angehen lassen. Den Gang in die zweite Liga gilt es dennoch unbedingt zu vermeiden.

Aber genau dieses Schicksal droht Iniesta demnächst in Japan. Mit seinem Klub belegt der Kapitän momentan den 16. Tabellenplatz, der – wie in der Bundesliga – zum Saisonende die Relegation bedeuten würde.

Sollten Iniesta und Co. in den nächsten Wochen gegen die Tabellennachbarn Sanga und Gamba nachlegen, wäre die größte Gefahr wohl vorerst gebannt. Mit dem Punktesammeln darf sich Vissel Kobe sowieso nicht allzu viel Zeit lassen, da am letzten Spieltag Tabellenführer Marinos zum Gastspiel antritt und gewiss keine Geschenke zu verteilen hat.