Pedro Rodriguez : Barça-Legende will "wieder näher an Barcelona sein"

Seit sieben Jahren ist Pedro nun schon im europäischen Ausland unterwegs, aktuell steht er bei Lazio Rom unter Vertrag. Da seine Familie noch immer in Spanien lebt, peilt er eine Rückkehr auf die iberische Halbinsel an – vorzugsweise nach Barcelona.

Obwohl er auf der Kanarischen Insel Teneriffa geboren ist, bezeichnet Pedro Katalonien und seine Metropolen als seine Heimat. Beim FC Barcelona hat der 34-Jährige einst das Nachwuchssystem durchlaufen, kam später für die Profis auf über 300 Spiele und gewann unter anderem dreimal die Champions League.

Im Sommer 2015 zog es Pedro zunächst zum FC Chelsea, den er nach fünf Jahren zum AS Rom verließ und seit dieser Saison für den Stadtrivalen Lazio Rom spielt. Dort ist der Welt- und Europameister mit acht Toren und vier Vorlagen einer der absoluten Starspieler. In der Ewigen Stadt ist Pedro noch bis 2023 verankert, danach soll es wieder in heimische Gefilde gehen.

