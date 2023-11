BarÃ§a legt Preis fÃ¼r Raphinha fest â€“ mehrere Klubs auf der Lauer

Newcastle bot dem Vernehmen nach die höchste Transferentschädigung, auch in Sachen Gehalt wollte der aus Saudi-Arabien finanzierte Traditionsverein dem Vernehmen nach mehr als die anderen Interessenten zahlen. Raphinha verzichtete jedoch darauf, das maximale Salär rauszuholen und schloss sich dem FC Barcelona an. Barça zahlte 58 Millionen Euro Ablöse, Raphinha konnte sich seinen Traum von den Blaugrana, den er seit den Tagen Ronaldinhos hegte, erfüllen.

Raphinha wäre für 25 Millionen zu haben gewesen, hätte Leeds den Klassenerhalt in der Premier League nicht geschafft. Doch die Whites retteten sich mit Mühe über den Strich. Die Ablöse für den wechselwilligen Raphinha konnte daher frei verhandelt werden.

Raphinha beeindruckte in der Spielzeit 2021/2022 im Trikot von Leeds United die Scouts mehrerer Top-Vereine aus der Premier League. Der FC Arsenal, Chelsea und die neureichen Magpies aus Newcastle strebten eine Verpflichtung des brasilianischen Nationalspielers an.

FC Barcelona fordert wohl 70 Mio. Euro Ablöse

Raphinha kommt zwar auf wettbewerbsübergreifend 27 Scorerpunkte in 61 Partien, dennoch würde der FC Barcelona den Südamerikaner übereinstimmenden Medienberichten zufolge verkaufen, um seine finanzielle Situation zu verbessern. Laut Footballtransfers fordern die Katalanen 70 Millionen Euro Ablöse.

Der amtierende spanische Meister soll einen Verkauf im Januar anstreben. Angeblich ist Newcastle nach wie vor an dem Südamerikaner interessiert. Auch bei Chelsea soll der 26-jährige nicht in Vergessenheit geraten sein. Klubs aus Saudi-Arabien befinden sich ebenfalls in der Verlosung.

Raphinha zu Manchester United?

Womöglich öffnet sich auch bei Manchester United eine Tür für Raphinha. Die Red Devils suchen einen Abnehmer für den aussortierten Jadon Sancho (23). Allerdings will der Barça-Rechtsaußen die katalanische Metropole nicht verlassen. Eine Trennung im Winter scheint daher wenig wahrscheinlich.

Verwendete Quellen

