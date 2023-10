Barça legt sich fest: Kein neuer Sechser im Winter

Beim 2:2-Unentschieden gegen Granada gehörte Routinier und Eigengewächs Oriol Romeu (32) nach einem schlechten Spiel gegen den FC Porto nicht zur Startformation des FC Barcelona. Anstelle des 32-Jährigen durfte sich der Youngstar Fermin Lopez (20) präsentieren, wodurch Ilkay Gündogan (32) die Sechser-Position übernahm.

Romeu ist erst im Sommer zu seinem Ausbildungsklub zurückgekehrt, nachdem sich die Katalanen zuvor mit der Verpflichtung von Spielern wie Joshua Kimmich (28) Martin Zubimendi (24) oder Romeo Lavia (19) beschäftigt hatten, diese jedoch schlichtweg zu teuer waren.

Romeu zuletzt Formschwach

Der ehemalige Stuttgarter, der zunächst sehr gut in die Saison gestartet war, hatte sich in den vergangenen Spielen vermehrt schwergetan. In diversen Medien wurde bereits gemunkelt, dass der FC Barcelona nochmal auf dem Transfermarkt nachlegen wolle.