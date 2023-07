Barça lehnt Neymar-Rückkehr aus 2 Gründen ab

Barça hat kein Interesse an einer Neymar-Rückkehr - Foto: / Getty Images

Nachdem es dem FC Barcelona in diesem Sommer nicht gelungen ist, Lionel Messi zurück in den Verein zu holen, wurde ihm die Möglichkeit angeboten, mit Neymar einen weiteren seiner ehemaligen Superstar zu verpflichten. Die Ablehnung der Reunion fußt auf zwei Gründen.

Da sich Lionel Messi für Inter Miami und nicht für eine Barça-Rückkehr entschieden hatte, sahen Neymars Agenten die Chance, ihm einen Wechsel zurück nach Katalonien zu ermöglichen. In Zusammenarbeit mit Zahavi wurde der 31-Jährige dem LaLiga-Meister während des laufenden Transferfensters angeboten.

Barça wollte Harmonie durch Neymar nicht stören

An Neymars Qualitäten gab es keine Zweifel, schließlich hatte Trainer Xavi Hernandez noch selbst mit dem Superstar zusammengespielt. Einer der Hauptgründe für die Absage war der finanzielle Aspekt. Schon allein die Ablöse wäre kaum stemmbar gewesen, ganz zu schweigen von Neymars üppigem Gehalt.

Außerdem wollten die Verantwortlichen die Harmonie in der Kabine nicht in Gefahr bringen. Neymar gehört zu den Spielern, die ein Team durchaus in zwei Hälften spalten kann, woran dem amtierenden Ligasieger nicht gelegen sein kann. Unter Xavi hatte sich das Team zuletzt wieder zu einem eingeschworenen Haufen entwickelt.

