Barça-Leihe in der MLS-Winterpause? Lionel Messi spricht Klartext

"Und ich werde versuchen, im November in bester Verfassung zur Nationalmannschaft zu kommen. Danach werde ich den Urlaub in Argentinien genießen", kündigt er an. In der Vergangenheit hatten Stars wie David Beckham eine Leihe nach Europa während der MLS-Pause gewagt – Messi plant offenbar anders.

Messi: "Im Januar werde ich zurückkehren, um die Pre-Season zu beginnen."

"Es ist das erste Mal, dass ich im Dezember mehr freie Tage haben werde, mit den Feiertagen, in Ruhe und mit meinen Leuten", freut sich Messi auf mehr Auszeiten als in den vergangenen Jahren. "Im Januar werde ich wieder zurückkehren, um die Pre-Season zu beginnen. Ich fange wie immer bei null an und bereite mich so gut wie möglich vor."

Der 36-Jährige hatte die Playoffs in der MLS mit Miami nach seiner ersten Niederlage mit dem Team schon vor Ende der regulären Saison verpasst. Vor Messis Ankunft hatten die Team-Kollegen nicht genug Punkte geholt. Mit Argentinien feierte er in der Nacht zum Mittwoch die nächste Gala: Beim 2:0 in der WM-Qualifikation gegen Peru steuerte Messi beide Tore bei.