Premier League : Barça-Leihgabe Francisco Trincao fordert mehr Einsatzzeiten bei den Wolves

Francisco Trincao ist bis Saisonende vom FC Barcelona an die Wolverhampton Wanderers ausgeliehen. Dort läuft es im Moment nicht gerade berauschend für den ambitionierten Flügelspieler.

Bruno Lage hat den Fokus auf Francisco Trincao verloren. Nachdem die Leihgabe vom FC Barcelona zu Anfang der Saison regelmäßig in der Startelf stand, spielte sie in den letzten sechs Partien in der Premier League gerade mal 67 Minuten. Klar, dass Trincao sein Unverständnis darüber zum Ausdruck bringt.

"Ich arbeite daran, mir meinen Platz zu verdienen. Ich muss nur meinen Teil dazu beitragen, den Trainer zu überzeugen", sagt der 22-Jährige im Gespräch mit Sky Sports. "Es ist seine Entscheidung, ich muss sie respektieren. Jetzt denke ich natürlich, dass ich mehr verdiene – und ich versuche, es zu beweisen."

