FC Barcelona Barça-Leihgabe Francisco Trincao will zu Sporting Lissabon

Barça parkte den Nationalspieler (sieben Einsätze) in der Premier League bei den Wolverhampton Wanderers, wo er allerdings ebenfalls keinen überzeugenden Leistungsnachweis (drei Tore, eine Vorlage in 29 Partien) erbringen konnte.

Doch Barça setzte auf den jungen Flügelflitzer, der sich allerdings nicht nachhaltig in die Herzen der Fans spielen konnte. Wettbewerbsübergreifend stand er 42 Mal auf dem Rasen, steuerte lediglich fünf direkte Torbeteiligungen bei.

Trincao war in der Rückrunde 2019/2020 einer der großen Shootingstars der Primeira Liga. Es folgte der 30 Millionen Euro schwere Wechsel zum FC Barcelona. Die Katalanen hätten den Rechtsaußen noch im selben Sommer mit einem kräftigen Transferplus verkaufen können.

Kaufoption: Francisco Trincao würde Wolverhampton 29 Millionen Euro kosten

Die Wolves können den 22-Jährigen fest verpflichten. Dann würden 29 Millionen Euro fällig werden. Derzeit sieht es aber nicht so aus, dass Wolverhampton Gebrauch von seiner Kaufoption machen wird. In diesem Fall würde eine Strafzahlung von 6 Millionen Euro an Barça gehen.