Barça-Leihgabe : Philippe Coutinho will für Aston Villa auf Gehalt verzichten

Philippe Coutinho hat nach seinem Wechsel zu Aston Villa die Freude an seinem Beruf wiedergefunden. Seine Zukunft sieht er nicht mehr beim FC Barcelona und soll sogar bereit dazu sein, für einen Verbleib in Birmingham beim Gehalt Abstriche zu machen.

Sieben Torbeteiligungen in den ersten zehn Spielen zeugen davon, dass Philippe Coutinho bei Aston Villa seine neue Wohlfühloase gefunden hat. Um das fortzuführen, ist er angeblich dazu bereit, künftig auf einen Teil seiner Gage zu verzichten. Darüber berichtet der Journalist Ekrem Konur.

Steven Gerrard und Co. hatten in der Vergangenheit keinen Hehl daraus gemacht, gerne über die laufende Saison hinaus mit Coutinho zusammenarbeiten zu wollen. Hierfür gilt es aber noch einige Dinge zu klären. Nicht nur wie der 29-Jährige in Zukunft bezahlt werden soll, sondern auch wie die Kaufoption über 40 Millionen Euro finanziert werden kann.

