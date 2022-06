Primera Division Barça lockte Rodrygo: "Du wirst mit Lionel Messi spielen"

Seit drei Jahren spielt Rodrygo Goes für Real Madrid. Erzrivale FC Barcelona hatte sich seinerzeit ebenfalls mit dem hochtalentierten Südamerikaner befasst. Als Lockmittel galt Lionel Messi.

"An einem normalen Tag kam ich nach einem Spiel nach Hause. Mein Vater kam ins Zimmer mit einem Trikot von Real Madrid und einem von Barça", erinnert sich Rodrygo an den damaligen Moment. "Er bat mich, eines auszuwählen. Ich entschied mich für das Trikot von Real Madrid."

Der FC Barcelona war vor drei Jahren einer der Klubs, die Rodrygo Goes an Bord holen wollten. Wie der heute 21-Jährige im Jota Jota Podcast verrät, gab es sogar schon eine Vereinbarung zwischen Barça und seinem Vater, der als Berater figuriert.

Real Madrid investierte eine Grundablöse von 45 Millionen Euro. Nach drei Jahren an der Concha Espina hat Rodrygo zwar noch keinen Stammplatz. Seinen Doppelpack in letzter Sekunde im Halbfinalrückspiel der Champions League gegen Manchester City (3:1 n. V.) sichert ihm aber schon jetzt einen Eintrag in den Geschichtsbüchern.