Barça löst Verwirrung um vielversprechendes Offensivtalent auf

Beim FC Barcelona basteln die Verantwortlichen weiter an dem endgültigen Kader für die kommende Saison. Für Nachwuchstalent Estanis Pedrola (19) ist hier offensichtlich kein Platz vorgesehen, weshalb der Teenie nach Italien ausgeliehen wird.

Wie Barça inzwischen bestätigt hat, soll Pedrola bei Sampdoria Genua die Spielpraxis sammeln, die ihm in der Offensive der Katalanen nicht garantiert werden kann. Dabei machte der Linksaußen in der Vorsaison bereits auf sich aufmerksam, erzielte für Barças Reserve in 21 Partien immerhin acht Treffer.

In der Saison 2021/22 kam Pedrola sogar schon einmal in La Liga zum Einsatz. Cheftrainer Xaxi (43) verhalf ihm im Match gegen den RCD Mallorca zu seinem Profidebüt. Beim 1:0-Sieg stand der Youngster in den letzten zehn Minuten des Spiels auf dem Rasen.

FC Barcelona: Medien gingen zunächst von einem Verkauf Pedrolas aus

Mehr Einsatzzeit bekam Pedrola im Trikot der ersten Mannschaft anschließend allerdings nicht mehr zugesprochen. In der Serie B will er Sampdoria nun dabei helfen, ins italienische Oberhaus zurückzukehren.

Das Team aus Genua hat den Flügelspieler vorerst für ein Jahr ausgeliehen. Im Leihvertrag ist neben einer Kaufoption über drei Millionen Euro derweil eine Rückkaufoption für den FC Barcelona in Höhe von sieben Millionen Euro eingebaut. Darüber hinaus besitzen die Blaugrana eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 50 Prozent.

Die jetzt bestätigte Ausleihe dürfte unterdessen einige Medienvertreter überraschen. Sie hatten zuvor doch noch vermeldet, dass Pedrola, dessen Vertrag bei Barça noch bis 2025 Gültigkeit besitzt, von Sampdoria fest verpflichtet wurde.