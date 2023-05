Barça macht alles klar mit Ruben Neves – wie der Transfer umgesetzt werden soll

Weiter heißt es, dass Barça im Transferfall keinen Cent für Neves bezahlen werde, da mit dem abgebenden Wolverhampton Wanderers alles via Spielertausch geregelt werde. Mendes plant, dass die Wolves 30 Millionen Euro zahlen und dafür Ansu Fati bekommen. Hierfür müsste der Barça-Star allerdings erst mal sein Einverständnis geben, was bisher nicht passiert sei.

Ansu Fati soll in eine Tauschdeal eingebunden werden - Foto: Christian Bertrand / Shutterstock.com

Tauschdeal mit Ansu Fati oder weiteren Kandidaten

Für den wahrscheinlichen Fall, dass sich Fati nicht nach Wolverhampton verändern möchte, will Mendes andere Spieler einbinden. Der an Milan verliehene Sergino Dest sowie der bei Osasuna geparkte Ez Abde sollen überdies für einen Tauschdeal infrage kommen. Neves hatte derweil bereits durch die Blume angekündigt, dass er in diesem Sommer einen Wechsel vollziehen wird.

"Ich möchte hier sein, aber ich mache keinen Hehl daraus, dass ich in der Champions League spielen möchte", verabschiedete sich der 26-Jährige nach dem letzten Spiel gegen Everton (1:1). "Es ist eine schwere Entscheidung. Mir und meiner Familie gefällt es hier sehr gut, aber im Fußball muss man seine Hauptziele anstreben. Auch wenn es mein letztes Spiel hier war, habe ich es sehr genossen, und ich bin sehr dankbar für die letzten sechs Spielzeiten."

Nach dem feststehenden Abgang von Sergio Busquets sucht Barça einen neuen Mann für die Zentrale. Zuletzt schien schon alles klar mit Ilkay Gündogan, der nun aber wohl doch seinen auslaufenden Vertrag bei Manchester City verlängern wird.

