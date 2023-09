Barça macht BVB Konkurrenz bei belgischem Wunderkind

Arthur Vermeeren ist der neue Stern am belgischen Fußball-Himmel - Foto: / Getty Images

Antwerpen-Trainer Mark van Bommel bestätigte am Rande des Gastspiels beim FC Barcelona im Rahmen des ersten Spieltags der Champions League-Gruppenphase das Barça-Interesse an Vermeeren, erklärte : "Er ist nicht nur für Barça interessant, sondern für alle Mannschaften."

Wie die spanische Sporttageszeitung Mundo Deportivo in Erfahrung gebracht hat, zeigt der FC Barcelona ernsthaftes Interesse an Arthur Vermeeren, der Royal Antwerpen für 15 bis 20 Millionen Euro Ablöse verlassen darf.

Zudem scherzte der Niederländer angesprochen darauf, ob er seinem ehemaligen Barça-Mannschaftskollegen Xavi Hernandez (43) Details über Vermeeren verraten habe: "Ich werde ihm keine Informationen geben, denn er würde ihn sofort kaufen. "

Leipzig und Ajax ebenfalls dran

Neben Borussia Dortmund soll in RB Leipzig ein weiterer Bundesligist an Vermeeren Interesse bekunden. Auch Ajax Amsterdam und der AS Monaco haben den Youngster dem Vernehmen nach auf ihre Liste gesetzt.

