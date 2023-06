Barça macht mit Vitor Roque alles klar – Paranaense-Boss stößt Tür weit auf

In Spanien heißt es, dass der FC Barcelona Vitor Roque (18) in den nächsten Wochen definitiv unter Vertrag nehmen wird. Der AS zufolge wird Barça dem abgebenden Athletico Paranaense eine Ablöse in Höhe von 40 Millionen Euro zahlen, und das in drei Raten.

Einigkeit mit Vitor Roque über einen Fünfjahresvertrag bestünde demnach schon. Mit einer zeitnahen Verkündung ist aber nicht zu rechnen. Barça wird den Deal erst bekanntgeben, wenn einige Abgänge vollzogen sowie ein gewisser Gehaltsspielraum geschaffen wurde. Bezüglich des Wechsels sei aber schon alles geklärt, heißt es.

Hauptakteur von katalanischer Seite soll der ehemalige Spieler Deco sein, der für Barça als Scout in Südamerika arbeitet, beste Kenntnisse über den brasilianischen Markt hat und in Kürze zum Sportdirektor befördert wird.