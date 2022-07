FC Barcelona Barça-Manager klärt auf: Darum verzögert sich die Gavi-Verlängerung

Der FC Barcelona will Supertalent Gavi (17) langfristig an sich binden, konnte aber im Gegensatz zu den Personalien Ansu Fati, Pedri und Ronald Araujo noch keinen Vollzug melden. Sportdirektor Mateu Alemany erklärt nun, warum die Vertragsverlängerung noch nicht eingetütet wurde.

Gavi war in der vergangenen Saison einer der großen Shooting-Stars in Spanien. Der 17-Jährige war beim FC Barcelona in der erweiterten Stammformation unterwegs, schnappte sich in der spanischen Nationalmannschaft ebenfalls viele Spielanteile unter Luis Enrique.

Europaweit haben Gavis Leistungen Begehrlichkeiten geweckt. Unter anderem der FC Liverpool und Bayern München haben Medienberichten zufolge Interesse an einer Zusammenarbeit bekundet. Gavis aktuelles Arbeitspapier läuft 2023 aus.