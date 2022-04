Primera Division : Barça-Matchwinner Pedri bescheiden: "Wir sind alle Anführer"

Im europäischen Topfußball ist es selten, dass ein 19-Jähriger eine derart wichtige Rolle spielt. Beim FC Barcelona sind sie deshalb heilfroh, dass Pedri nach seiner langen Verletzungspause wieder auf altes Niveau zurückgekehrt ist und der Mannschaft wichtige Dienste verrichtet.

So mal wieder geschehen am Sonntagabend im Spitzenspiel gegen den FC Sevilla, in dem Pedri durch seinen entscheidenden Treffer zum 1:0 Barça auf den 2. Tabellenplatz schoss. Der Youngster ist längst einer der Führungsspieler im Camp Nou, gibt sich ob seiner Rolle aber dennoch bescheiden.

