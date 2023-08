Barça-Megatalent Lamine Yamal wohnt jetzt in La Masia

Am vergangenen Spieltag wurde Lamine Yamal (16) zum jüngsten Spieler, der jemals in der Startelf in LaLiga auf dem Platz stand. Obwohl sich sein Leben in den letzten Monaten mit seinem Profidebüt änderte, versuchen die Katalanen ihr Juwel so gut wie möglich zu beschützen. Yamal soll in La Masia leben, um dem großen Medientrouble zu entkommen.