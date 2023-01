Barça mit "ernsthaftem Interesse" an Evan N’Dicka?

Wie Sport1 in Erfahrung gebracht haben will, zeigen die Katalanen "ernsthaftes Interesse" an N’Dicka. Der Innenverteidiger kann die SGE im Sommer ablösefrei verlassen, sein Vertrag läuft nach fünf Jahren aus.

Chelsea, Arsenal, Tottenham, Newcastle und Juventus Turin sowie Paris Saint-Germain wurden bereits mit dem ehemaligen französischen U21-Nationalspieler in Verbindung gebracht. Eine Vertragsverlängerung bei den Hessen scheint ausgeschlossen.

Barcelona sucht eigentlich keinen Innenverteidiger mehr

Das vermeintliche Interesse aus Barcelona kommt durchaus überraschend. Die Verpflichtung eines neuen Verteidigers haben die Katalanen eigentlich zu den Akten gelegt, da der gelernte Linksverteidiger Marcos Alonso (32) von Barça-Trainer Xavi als zentraler Abwehrmann eingesetzt wird.

Der Rücktritt von Vereinslegende Gerard Pique wurde durch die Umschulung von Alonso kompensiert. Zudem feierte der lange verletzte Ronald Araujo am Mittwoch in der Copa del Rey sein Comeback.