Barça mit intensiven Bemühungen um Giovani Lo Celso

Der FC Barcelona hält sich auf dem Markt weiterhin alle Optionen offen. Nach Informationen von Futbol Total werden sich die Blaugrana in den kommenden Tagen intensiv um die Verpflichtung von Giovani Lo Celso bemühen.

Barça geht bei Giovani Lo Celso in die Vollen

Barça wolle den 27-Jährigen so schnell wie möglich unter Vertrag nehmen, heißt es. Der Personalie werde gleichzeitig Priorität eingeräumt. Lo Celso war vorige Saison von Tottenham Hotspur zum zweiten Mal in Folge an den FC Villarreal verliehen.

An die hervorragenden Leistungen während des ersten Leihgeschäfts konnte Lo Celso allerdings nicht mehr anknüpfen, was auch an einer längeren Verletzungspause lag. Der Argentinier verfügt über ausgeprägte technische Fähigkeiten und ist mit einem fantastischen linken Fuß gesegnet worden.

Giovani Lo Celso: Erst Tottenham, dann Barça?

Lo Celso ist nun erst mal wieder zurück bei Tottenham, wo sein Vertrag noch bis 2025 datiert ist und mit Ange Postecoglou ein neuer Trainer installiert wurde. Ob dieser langfristig mit Lo Celso plant, wird sich in den nächsten Wochen weisen – und damit auch Barças Transferchancen bestimmen.

