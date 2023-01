Barça jagt argentinischen Tempodribbler (18)

Barça sucht in Argentinien nach den kommenden Superstars - Foto: / Getty Images

Der FC Barcelona hält Ausschau auf dem argentinischen Spielermarkt, und scheint dabei auf eine junge, interessante Option gestoßen zu sein. Laut TyC Sports laufen Gespräche über einen Transfer von Lucas Roman.

Der 18-Jährige ist in der Offensive beheimatet, ein echter Tempodribbler. Er stößt oft in die Halbräume und wird meist auf dem rechten Flügel eingesetzt. Die zu zahlende Ablöse würde an den Zweitligisten Club Ferro Carril Oeste gehen.

Dort weiß man, über welch großes Talent Roman verfügt, immerhin hat dieser seinen Vertrag erst nach wenigen Monaten bei der ersten Mannschaft verlängert und ist nun bis Ende des Jahres gebunden.