Barça mit Last-Minute-Transfer – dieser Star kommt zu "99 Prozent"

Der FC Barcelona schließt die Verpflichtung eines neuen Rechtsverteidigers wohl noch in den letzten Stunden des Wintertransfermarkts ab.

Julian Araujo wird sich wahrscheinlich noch an diesem Dienstag dem FC Barcelona anschließen. Das berichten verschiedene Medien in Spanien sowie den USA. Futbol Total lehnt sich sogar sehr weit aus dem Fenster und schreibt, dass der Deal zu "99 Prozent" stattfinden wird.

Die Planer in Katalonien hatten die Rechtsverteidiger-Position schon lange als Problemzone identifiziert. Durch den bevorstehenden Abgang von Hector Bellerin, der bei Sporting den zu Tottenham Hotspur wechselnden Pedro Porro ersetzen soll, ist hinten rechts eine Planstelle vakant geworden.

Laut ESPN wird Araujo im Falle eines Vertragsabschlusses sofort in die B-Mannschaft von Barça wechseln. Im Klub sei man aber der Meinung, dass der 21-Jährige das Potenzial hat, in kurzer Zeit in der ersten Mannschaft eingesetzt zu werden.