FC Barcelona : 1,5 Milliarden! Barça-Mitglieder stimmen für Umbau des Camp Nou

Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen: Im ersten Online-Voting in der Geschichte des FC Barcelona wurde am Sonntag für das Projekt Espai Barça gestimmt.

Stolze 1,5 Milliarden Euro umfasst das Projekt Espai Barça, das mithilfe eines Kredits der Investment Bank Goldman Sachs realisiert wird. Die ersten Umbaumaßnahmen sollen im Sommer kommenden Jahres in Angriff genommen werden.

Im Zuge dessen wird das Camp Nou nicht nur auf ein Fassungsvermögen von 105.000 Zuschauern aufgestockt, was mit 900 Millionen Euro den Löwenanteil einnehmen wird. Weitere 420 Millionen Euro sind für das Palau Blaugrana und den Petit Palau, die Eisbahn und eine Bus-Parkanlage eingeplant.

Vom Rest fließen 100 Millionen Euro in die Infrastruktur und den Campus, 60 Millionen in städtebauliche Maßnahmen und 20 Millionen in das Estadi Johan Cruyff.