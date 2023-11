Barça muss Millionen-Nachschlag für Pedri zahlen

Da hat UD Las Palmas offensichtlich sehr gut verhandelt. Der Klub von der kanarischen Insel, der Pedri (21) einst beschäftigte, bekommt vom FC Barcelona nun noch mal eine Transferentschädigung.

Das rührt der AS zufolge daher, dass Pedri an diesem Mittwoch im Gruppenspiel der Champions League gegen den FC Porto (2:1) seine 100. Partie für die Blaugrana über mehr als 45 Minuten absolvierte.

Las Palmas bekommt daher noch mal einen Nachschlag, heißt es in dem Bericht. Dieser beläuft sich immerhin auf stolze fünf Millionen Euro. Eine weitere Zahlung, die Barça an Pedris Ex-Klub leisten muss, sei nun nicht mehr zu erwarten.

Barça muss nur noch im Verkaufsfall Geld wegen Pedri abdrücken

Zumindest was mögliche leistungsbezogene Nachzahlungen betrifft. Sollte Pedri Barça einmal verlassen, wäre Las Palmas mit 15 Prozent an der Verkaufssumme beteiligt. Gerüchte darüber gibt es zwar immer mal wieder, der FC Bayern wurde bereits oftmals als potenzieller Abnehmer gehandelt.

Barça strebt allerdings eine vorzeitige Verlängerung der noch bis 2026 datierten Zusammenarbeit an. Gespräche darüber sollen zeitnah in Angriff genommen werden. Pedri fiel in dieser Saison bereits lange wegen einer Oberschenkelverletzung aus, ist nun aber wieder voll bei Kräften.

Verwendete Quellen

AS