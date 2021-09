FC Barcelona : Barça müsste bei Entlassung von Ronald Koeman irre Summe zahlen

Ronald Koeman steht mal wieder am Pranger. Doch wie steht es tatsächlich um seine Jobsicherheit? Womöglich könnte sich der FC Barcelona eine Entlassung nicht einmal leisten.

Dass es Ronald Koeman in Diensten des FC Barcelona nicht einfach hat, ist längst bekannt. Die sportlichen Vorstellungen seiner Mannschaft sind momentan nicht das Wahre. Dass aber zahlreiche Leistungsträger verletzt fehlen, wird dabei oft nicht eingerechnet.

Mit dem 1:1 am Montagabend gegen den FC Granada gab es eine weitere Blamage, die Koeman angelastet wird. Ronald Araujo rettete erst unmittelbar vor Spielschluss per Kopf einen Punkt für seine Farben. Die Kritikaster reiben sich erneut an Koeman, der sich auch noch einen sprachlichen Fauxpas leistete.