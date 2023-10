Barça nach Pleite im Clasico unter Zugzwang: Mittelfeld-Duo vor Comeback

Weder für Frenkie de Jong (26) noch für Pedri (20) hat es im Clasico am Samstag gegen Real Madrid für ein Comeback gereicht. Am kommenden Spieltag gegen Real Sociedad könnten die beiden jedoch endlich nach wochenlangen Verletzungspausen in den Kader zurückkehren.

Für den FC Barcelona war es am Sonntag eine eher triste Trainingseinheit. Nachdem die Katalanen am Samstag im Heimspiel gegen Real Madrid in der ersten Halbzeit in Führung gegangen waren und zahlreiche Chancen zum 2:0 ausließen, drehte Jude Bellingham (20) in der zweiten Halbzeit mit seinem Doppelpack das Spiel zugunsten von Real Madrid. Barças Abstand auf Real hat sich somit auf vier Punkte vergrößert.

Schwierige Aufgabe gegen Real Sociedad

Mit Real Sociedad wartet am kommenden Samstag direkt die nächste schwierige Aufgabe auf den amtierenden spanischen Meister. Die Basken sind in der Tabelle nur einen Platz hinter Barça auf Rang 5 und haben den Blaugrana in den letzten Jahren schon zahlreiche Punkte abgerungen.

Pedri und de Jong visieren Rückkehr in den Kader an

Sollte alles nach Plan verlaufen, kann der FC Barcelona für den Auswärtstrip jedoch wieder auf zwei Stammkräfte im Mittelfeld zurückgreifen. Nachdem im Clasico bereits Robert Lewandowski (35), Raphinha (26) und Jules Kounde (24, wurde nicht eingesetzt) nach Verletzung in den Spieltagskader zurückkehrten, stehen jetzt auch Pedri und Frenkie de Jong vor einer Rückkehr ins Spielgeschehen.

Pedri ist bereits seit mehr als zwei Monaten außer Gefecht, nachdem er sich am 24. August im Training eine Oberschenkelverletzung zugezogen hat, während der Niederländer mit einer Knöchelverletzung, die er Ende September gegen Celta Vigo davongetragen hatte seit fünf Wochen pausieren muss.

Verwendete Quellen

mundodeportivo.com