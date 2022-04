Nachwuchshoffnung! Barça-Juwel (18) soll befördert werden

Der FC Barcelona setzt offenbar große Hoffnungen in Chadi Riad. Der Sport zufolge soll dem 18 Jahre alten Nachwuchsspieler ein neuer Vertrag vorgelegt werden, der aktuelle verliert in wenigen Wochen seine Gültigkeit.

Riad war in der vorhergehenden Saison von der U19 in den Nachwuchs des CE Sabadell ausgeliehen worden und hat sich dort prächtig entwickelt. Im Team von Oscar Lopez hat Riad in dieser Saison noch mal einen Fortschritt erkennen lassen und sich in der Innenverteidigung etabliert.