Primera Division Barça-Neuer Franck Kessie: Wenn Xavi anruft, kannst du nicht Nein sagen

Am Montag präsentierte der FC Barcelona Franck Kessie als Neuzugang für die kommende Saison. Bei seiner Kurzvorstellung erklärt die neueste Errungenschaft, dass Xavi Hernandez einer der Hauptgründe für den Wechsel war.

"Es ist eine große Chance, Barça ist ein großartiges Team und ich bin sehr glücklich, hier zu sein", sagte Kessie gegenüber dem vereinseigenen Kanal. "Wenn ein großartiger Trainer wie Xavi, der ein großartiger Spieler war, dich anruft, wenn jemand wie er dich anruft, dann siehst du, dass sich all deine Bemühungen lohnen."

Franck Kessie ist nach langem Warten Spieler des FC Barcelona. Am Montag gab der spanische Vizemeister die Verpflichtung des 25-Jährigen offiziell bekannt.

Kessie hatte seinen auslaufenden Vertrag beim AC Mailand nicht verlängert, was Barça den Transfer des Mittelfeldspielers überhaupt ermöglichte. Kessie erhält einen bis 2026 datierten Vierjahresvertrag, der eine Ausstiegsklausel von 500 Millionen Euro enthält.

Auf die Frage, welche Position er am liebsten spielt, antwortet Kessie: "Xavi wird wissen, auf welcher Position ich der Mannschaft am besten helfen kann." Sein Idol sei Landsmann Yaya Toure "Ich habe mit ihm in der Nationalmannschaft gespielt und möchte eine ähnliche Karriere wie er machen."