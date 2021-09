FC Barcelona : Barça-Juwel Yusuf Demir "hat alle überrascht"

Im Interview machte Franco Foda keinen Hehl um seine Verwunderung. „Er hat uns alle überrascht. Niemand in Österreich erwartete, dass er in diesem Jahr zu einem Spieler in Barças erster Mannschaft wird“, so der Deutsche laut Sport.es.

Demir besitzt bei Rapid Wien noch einen Vertrag bis 2023 und wurde vom FC Barcelona im Sommer für 500.000 Euro für ein Jahr ausgeliehen. Im Anschluss besitzen die Katalanen aber eine Kaufoption über 10 Millionen Euro.