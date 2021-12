FC Barcelona : Erbe für Jordi Alba? Barça nimmt Chelsea-Juwel (19) ins Visier

Der FC Barcelona ist durch die miserable finanzielle Lage im Moment gezwungen, der Jugend den Vorzug zu geben. Der neue Coach Xavi Hernandez integriert deshalb immer mehr Nachwuchsspieler. In England soll jetzt ein weiteres Talent verpflichtet werden.

Ian Maatsen (19) wechselte im Jahr 2018 aus der Jugend des PSV Eindhoven in die U18 des FC Chelsea. Seit dem Beginn dieser Saison läuft der Linksverteidiger auf Leihbasis bei Coventry City in der zweiten englischen Liga auf, wo er durch starke Leistungen überzeugen konnte. Der Niederländer stand in 20 von 22 Ligaspielen auf dem Rasen und ging dabei meistens über die volle Distanz.

Das Onlineportal Football Insider hat erfahren, dass der FC Barcelona Maatsen seit dieser Spielzeit beobachtet. Es ist jedoch nicht klar, ob das Interesse seit Ende Oktober abgenommen hat, nachdem Maatsens Landsmann Ronald Koeman von seinen Trainerpflichten bei den Katalanen entbunden wurde.