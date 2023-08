Barça nimmt Gespräche wegen Joao Felix wieder auf – Diego Simeone angriffslustig

Barça bleibt an an Joao Felix dran - Foto: / Getty Images

Dembeles Transfer spült Geld in die leere Vereinskasse, Barça erhält für den Verkauf rund 27 Millionen Euro. Zudem lässt der Abgang Budget in der Gehaltsplanung freiwerden. Felix hatte erst vor Kurzem für eine Überraschung gesorgt, als er öffentlich darüber sprach, dass ein Barça-Wechsel schon immer sein großer Traum gewesen sei.

Die für einen Deal notwendigen Gespräche seien wieder aufgenommen worden. Dass Felix wieder ein konkretes Thema bei den Blaugrana ist, liegt an dem Umstand, dass sich Ousmane Dembele kurzfristig dazu entschlossen hat, zu Paris Saint-Germain zu wechseln.

Joao Felix steht beim FC Barcelona offenbar weiterhin hoch im Kurs. Dem Journalisten David Bernabeu Reverter zufolge ist der 23-Jährige von all den Transferoptionen, mit denen sich Barça aktuell beschäftigt, die naheliegendste für einen Abschluss.

Felix verfügt bei Atletico Madrid noch immer über einen langfristig bis 2027 datierten Vertrag. Die Beziehung zu Trainer Diego Simeone gilt als nicht die beste. Dieser äußert sich nun im einem Interview mit der AS nicht gerade zimperlich.

Diego Simeone: Joao Felix nicht wichtiger als Atletico Madrid

Es sei in dem Fall normal, dass sich die Presse auf einen solchen Fall stürze, meint Simeone, "aber ich habe bereits gesagt, dass es niemanden gibt, der wichtiger ist als der Verein. Niemanden." Simeone will dabei aber keinesfalls in Abrede stellen, dass sich Felix nicht bemüht hatte, seine zuletzt schwache Form zu überwinden.

"Er hat außergewöhnliche Fähigkeiten – darüber haben wir schon eine Milliarde Mal gesprochen. Man sieht ihn, er ist klar im Kopf, er hat einen guten linken Fuß, einen guten rechten Fuß, eine gute Bewegungsqualität im Eins-gegen-Eins", schwärmt Simeone. "Was die Zeit bringen wird? Das kann ich nicht beantworten, das müssen Sie ihn und seinen Vertreter fragen."

