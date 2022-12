Winter-Wechsel? WM-Held im Barça-Visier

Barças Sportdirektor, Jordi Cruyff (48) beobachtet Kudus seit geraumer Zeit. "Ich habe ihn vor einem Jahr spielen sehen und seine Fortschritte bei Ajax verfolgt", verriet der Sohn von Fußballlegende Johan Cruyff dem katalanischen Radionetzwerk RAC1.

Interesse ist also durchaus vorhanden. "Aber wir sind noch nicht an dem Punkt zu sagen, 'Barça will diesen Spieler', überhaupt nicht", schob Cruyff schnell hinterher, um aufkommenden Gerüchten zuvorzukommen.

Kundus' Auftritte, insbesondere seine zwei Tore gegen Südkorea (3:2), haben ihre Wirkung allerdings nicht verfehlt, wie der Sportdirektor zugeben musste. Cruyff lobte in diesem Zusammenhang die Flexibilität des Angreifers.

"Er hat meine Aufmerksamkeit erregt, auch weil in den Niederlanden darüber gesprochen wird, ob er ein offensiver Mittelfeldspieler oder ein Stürmer ist", so der Sportdirektor. Für Ajax kommt Kudus in dieser Saison auf zehn Tore, vier davon gelangen ihm in der Champions League.