Barça oder PSG? Neymar-Vater schafft Klarheit

Die L'Equipe hatte am Montag berichtet, dass Neymar das führende Management bei Paris Saint-Germain über seinen Wechselwunsch noch in diesem Sommer in Kenntnis gesetzt habe. Wunschszenario sei demnach weiterhin eine Rückkehr zum FC Barcelona.

PSG-Abgangsgerüchte um Neymar Fake News

Neymar da Silva Santos, Vater und gleichzeitig Berater des Superstars, dementiert das vehement. Beim Portal PL Brasil bestreitet der Vertreter eine Wechselabsichtserklärung gegenüber PSG und bezeichnet diese als Fake News ohne einen Funken Wahrheit.

Neymar senior vermutet hinter der ständigen Berichterstattung eine Art Komplott, mit dem sein Sohn dazu gedrängt werden soll, PSG zu verlassen. Diese Intention verfolgt der 31-Jährige aber offensichtlich nicht.