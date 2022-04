Barça ohne Chance bei Gabriel Magalhaes

So schnell wie das vermeintliche Interesse des FC Barcelona an Gabriel Magalhaes aufkam, kann die Akte auch wieder geschlossen werden.

Im Camp Nou stehen in diesem Sommer einige Veränderungen an, vor allem wohl in der zentralen Verteidigung. Dort könnten Clement Lenglet und/oder Samuel Umtiti die Blaugrana verlassen. Andreas Christensen soll dagegen als Neuzugang feststehen.