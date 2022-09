Primera Division Barça ohne Chance? PSG bastelt an Verlängerung mit Lionel Messi

Der FC Barcelona macht sich große Hoffnungen auf eine Rückkehr von Lionel Messi. Den hat inzwischen wohl Verlängerungsangebot seines momentanen Arbeitgebers Paris Saint-Germain erreicht.

Sollte Messi seinen Vertrag in Paris also verlängern, wird La Pulga in seiner Karriere sehr wahrscheinlich nie mehr für die Blaugrana auflaufen. Zum Ausklang seiner Laufbahn soll ja immer noch ein Wechsel in die Major League Soccer ein ernstzunehmendes Thema sein.