Barça-Pechvogel : Ousmane Dembele fällt schon wieder aus - auch Sergino Dest fehlt

Die Hoffnungen waren groß, dass Ousmane Dembele nach dem Wiedereintritt in den Spielbetrieb an seine aufsteigende Form aus der letzten Saison anknüpfen kann. Daraus wird zunächst allerdings nichts.

Bei seinem Comeback am Dienstag in der Champions League bei Dynamo Kiew (1:0) hat sich Dembele am Oberschenkel verletzt. Eine genaue Diagnose sowie die Dauer der erneuten Zwangspause gibt Barça derweil nicht bekannt. Sergino Dest, der unter einem Hexenschuss leidet, fällt ebenfalls auf unbestimmte Zeit aus.