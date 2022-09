Primera Division Barça-Pechvogel Ronald Araujo meldet sich nach OP-Entscheidung

Der FC Barcelona ist während der Länderspielphase von der Verletzungsseuche heimgesucht worden. Am schlimmsten hat es Ronald Araujo erwischt, der sich sogar unters Messer legen muss.

Ronald Araujo veröffentlicht nach dem offiziellen Bekanntwerden, dass sich der Profi des FC Barcelona einer Operation unterzieht, ein Statement in den sozialen Medien. Diesbezüglich waren vor allem in seiner Heimat Uruguay Spekulationen aufgekommen, die der 23-Jährige schnellstmöglich beenden möchte.

"Ich möchte die Gründe für meine Entscheidung klarstellen, um Spekulationen vorzubeugen", so Araujo, der betont: "Ich liebe mein Land und ich liebe meine Nationalmannschaft. Nach Rücksprache mit mehreren Fachleuten haben wir entschieden, dass eine Operation das Beste ist, was wir tun können. Es geht nicht darum, sich für das eine oder das andere zu entscheiden, es geht um die Gesundheit und darum, so schnell wie möglich wieder 100 Prozent zu erreichen."

Araujo hatte sich in der Vorwoche in einem Testländerspiel gegen den Iran in Österreich verletzt. Er musste bereits nach vier Minuten ausgewechselt werden. Die erlittene Adduktorenverletzung wird am Mittwoch in Finnland operativ versorgt.