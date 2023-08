Barça-Vertragspoker: Xavi soll in Kürze unterschreiben

Nachdem der glorreiche FC Barcelona über mehrere Jahre in den sportlichen Abgrund getaumelt war, wurde seit der Übernahme des Traineramtes durch Klub-Legende Xavi Hernández (43) wieder neue Euphorie rund um den Verein entfacht. Die Verantwortlichen des FC Barcelona arbeiten bereits an einer Verlängerung mit dem ehemaligen Mittelfeldspieler.

Der Berater von Xavi hat sich bereits mehrmals mit den Barça-Verantwortlichen ausgetauscht, ist aber über die Sondierung einiger Zahlen noch nicht hinausgekommen. Von nun an wird der neue Sportdirektor Deco (45) die Verhandlungen leiten. Noch-Sport-Boss Mateu Alemany verlässt Barcelona nach dem Ende der Transferfensters.

Nachdem Xavi den FC Barcelona im Herbst 2021 in einer sportlichen sowie finanziellen Schieflage übernommen hatte, gewann er nach einigen Startschwierigkeiten in der vergangenen Saison die spanische Meisterschaft. Der Übungsleiter hat somit auch einige Argumente für eine Gehaltserhöhung gesammelt, für den finanziell nach wie vor angeschlagenen Klub ist allerdings weiterhin jede Lohnsteigerung eine schwer zu stemmende Last.

Alles andere als eine Vertragsverlängerung von Xavi wäre dennoch eine große Überraschung, weshalb davon auszugehen ist, dass der 43-Jährige möglicherweise schon im kommenden Monat seinen Vertrag bei den Katalanen verlängern wird.

