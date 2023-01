Barça-Plan überzeugt Supertalent nicht – Salzburg erhält Zuschlag

Der FC Barcelona kann sich die geplante Verpflichtung von Oscar Gluh (18) abschminken. Das israelische Toptalent wechselt in der laufenden Transferperiode zu Red Bull Salzburg.

Nach Informationen des italienischen Transferexperten Fabrizio Romano haben sich die Österreicher im Transferwettstreit um den 18-Jährigen von Maccabi Tel Aviv durchgesetzt. Der Deal sei beschlossene Sache, so der Journalist am Donnerstag. Am Freitag folgte die Bestätigung der Österreicher. "Oscar Gloukh ist ein Roter Bulle", teilte der österreichische Serienmeister mit.

Oscar Gluh auch im Visier des AS Monaco

Oscar Gluh gilt als größtes israelisches Talent seit langem. Der Offensivakteur, der im vergangenen November für die Nationalmannschaft debütierte, stand bei vielen Vereinen auf dem Einkaufszettel, unter anderem dem AS Monaco.

Auch der FC Barcelona buhlte um die Dienste des offensiven Mittelfeldspielers. Barça beobachtete den Youngster seit Monaten, auch bei der U19-EM in diesem Sommer, bei der Gluh überragende Leistungen zeigte.