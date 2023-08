Barça plant irren Tauschdeal: Kommt Joao Felix für Ansu Fati?

Vonseiten des FC Barcelona konnte man sich mal wieder nicht zurückhalten. Vizepräsident Rafa Yuste sagte zu einer möglichen Verpflichtung von Joao Felix: "Wenn ein Spieler wie Joao Felix sagt, dass er für Barça spielen will, macht uns das stolz. Es zeigt, dass Barça in einer starken Position ist."

Barça verbannt Ansu Fati auf die Bank

Fakt ist, dass Xavi kein großer Fati-Fan ist, was beim Start in die neue Saison am vergangenen Wochenende wieder mal deutlich wurde. Der einstige Shootingstar war beim 0:0 in Getafe lediglich in der Schlussviertelstunde eingewechselt worden.

Felix ist derweil auf dem Markt nicht wirklich gefragt, zumindest auf dem europäischen. Das saudische Al-Hilal soll großes Interesse an einer Zusammenarbeit signalisieren, der Stürmer aber kein Interesse an einem Wechsel in den Wüstenstaat haben.

Eine Ausleihe inklusive Kaufoption oder ein Tauschdeal wäre für Barça die einzige Möglichkeit, den Felix-Deal noch in diesem Sommer über die Bühne zu bringen.

Verwendete Quellen

Helena Condis