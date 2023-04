Thiago Alcantara: Ex-Klub will Liverpool-Star zurückholen

Der FC Barcelona will im kommenden Sommer offenbar zur nächsten Transferoffensive blasen. Im Fokus stehen diesmal fünf ehemalige Eigengewächse, darunter Ex-Bayern-Star Thiago Alcantara (31).

Nach Informationen der spanischen Tageszeitung As arbeitet Barça an einer riesigen Rückholaktion. Der Klub möchte mit Dani Olmo (24, RB Leipzig), Xavi Simons (19, PSV Eindhoven), Sergio Gomez (22, Manchester City), Arnau Martinez (19, FC Girona) und Thiago (FC Liverpool) gleich fünf Spieler verpflichten, die einst in der eigenen Talente-Schmiede La Masia ausgebildet wurden.

Leichte Verhandlungen stehen den Katalanen allerdings nicht ins Haus, da bis auf Olmo und Thiago alle Akteure auf der Wunschliste über Vertrage verfügen, die mindestens noch bis 2025 Gültigkeit besitzen.

Leipzigs Trainer Marco Rose (46) machte am Freitag außerdem deutlich, dass er Olmo, der im Sommer 2024 ablösefrei gehen könnte, unter allen Umständen halten will. "Wir würden gerne seine Qualitäten weiter nutzen, seine Entwicklung weiter vorantrieben", sagte Rose am Karfreitag auf einer Pressekonferenz.