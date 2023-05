Verwirrung um Barça-Planer Jordi Cruyff – geht oder bleibt er?

Cruyff soll nicht das beste Verhältnis zu vielen der starken Personen in Barcelona haben. In der Vergangenheit soll es unter anderem zum Eklat mit Trainer Xavi Hernandez gekommen sein, weil dieser Cruyffs Vorschlag, Xavi Simons zurückzuholen, abgelehnt hatte.

Cruyffs Abgang wäre dennoch ein weiterer schwerer Schlag. Vor allem in dem Transfersommer, der Barça vor immens vielen Herausforderungen stellt. Wo Cruyff seine nächste Station antreten könnte, wird derweil nicht bekannt.

Mundo Deportivo: Jordi Cruyff will bleiben

Romero, der was Barça anbelangt, in der Regel ganz gut informiert ist, wird von der Mundo Deportivo konterkariert. Dem Blatt zufolge will weder Cruyff den Klub verlassen noch soll Xavi eine Trennung des Kaderplaners fordern. Wer am Ende Recht behält, wird sich demnächst zeigen.

Verwendete Quellen

Gerard Romero