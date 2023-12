Barça-Präsident Laporta ledert los: "Bei Real Madrid hätte man..."

Nach dem ernüchternden 1:1 gegen Rayo Vallecano am vergangenen Wochenende war Barça-Präsident Joan Laporta (61) nicht gerade in guter Laune. Der 61-Jährige monierte mehrere strittige Schiedsrichterentscheidungen, bei denen die Katalanen vermeintlich benachteiligt wurden.

Am Rande der Veranstaltung zur Vorstellung des Logos, das in Rahmen der Feierlichkeiten zur 125-jährigen Vereinsgeschichte des FC Barcelona ausgewählt wurde, sprach Barça-Präsident Joan Laporta über die Vorfälle im Spiel gegen Rayo Vallecano, welches die Blaugrana mit einem 1:1 in den Sand gesetzt hatten.

Laporta motzt über Schiedsrichterentscheidungen

"Viele haben erwartet, dass wir gegen Porto verlieren. Es ist nicht einfach, Barça zu sein", so der Präsident. Der Verein müsse gegen sehr viele Dinge ankämpfen. Laut Laporta wurden die Katalanen zuletzt benachteiligt.

"Wir haben diese Woche nur über Mist geredet, obwohl wir über einen Elfmeter für Raphinha oder für Lewandowski im Spiel gegen Rayo hätten reden müssen", wetterte der Anwalt: "Wenn das gegen Real Madrid passiert wäre, hätte man sicher die ganze Woche darüber gesprochen."

Freude für Xavi nach Sieg über den FC Porto

Mit dem jüngsten Erfolg in der Königsklasse zeigt sich Laporta zufrieden: "Jetzt haben wir gegen Porto gewonnen und haben einen riesigen Willen, auch Atletico und Girona zu schlagen. Es war ein wichtiger Sieg, weil wir jetzt schon für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert sind." Der 61-Jährige habe sich außerdem für die Fans und für Trainer Xavi Hernandez (43) gefreut, weil er es sich "sehr verdient" hat.

Am Sonntag (21 Uhr) trifft der FC Barcelona zu Hause im Topspiel auf Atletico Madrid. Die Colchoneros sind punktgleich mit dem amtierenden spanischen Meister auf Platz drei, haben allerdings auch ein Spiel weniger als die Katalanen bestritten.

