FC Barcelona : Leih-Geschäft mit Chelsea? Barça denkt an Timo Werner

Wie ESPN berichtet, haben sich die Azulgrana beim FC Chelsea nach Hakim Ziyech und Timo Werner erkundigt. Ziyech ist nicht neu in der Verlosung, der Niederländer wird schon seit geraumer Zeit mit einem möglichen Wechsel ins Camp Nou verbunden. Werner dagegen hat es erstmalig in diesen erlesenen Kreis geschafft.

Die Überlegungen, die der FC Barcelona bezüglich Verstärkungen im Januar anstellt, sind ernsthafter Natur. Angesichts des knapp bemessenen Transferbudgets ist allerdings ungeklärt, welche der bisher durchgespielten Optionen am Ende auch realisierbar sind.

Der 25-Jährige weiß auch in seiner zweiten Saison an der Stamford Bridge nicht abschließend zu überzeugen. Zuletzt fiel der deutsche Nationalspieler wegen einer Zerrung länger aus. Bei der Machtdemonstration in der Champions League gegen Juventus Turin (4:0) kam er als Joker und erzielte immerhin einen Treffer.