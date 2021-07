FC Barcelona : Barça-Profi Rey Manaj vor Wechsel in die Serie A

Obwohl er in der Vorbereitung sehr zu gefallen wusste, dürfte es für Rey Manaj nicht ganz reichen, um sich im Profiteam des FC Barcelona zu etablieren. Ein Wechsel steht an, die US Sassuolo macht ernst.

Mit Barças zweiter Mannschaft scheiterte Manaj in den Playoffs am Aufstieg in die Zweitklassigkeit. Der Torjäger ist in seiner Karriere schon ziemlich rumgekommen, Manaj spielte beispielsweise für Delfino Pescara sowie Inter Mailand in der Serie A. Für einen Profieinsatz bei den Blaugrana hat es bisher allerdings nicht gereicht.

Manaj kam im Januar 2020 für 700.000 Euro von Albacete Balompie nach Barcelona. Die Ablöse kann durch Bonuszahlungen auf bis zu zwei Millionen Euro ansteigen. Sein Vertrag, der eine Ausstiegsklausel über 50 Millionen Euro beinhaltet, ist noch bis 2023 datiert.