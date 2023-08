Barça prüft die Option Alexis Sanchez

Der vor dem Abschluss stehende Wechsel von Ousmane Dembele versetzt das Ressort Kaderplanung des FC Barcelona noch mal richtig in Arbeit. Der Name Alexis Sanchez soll gefallen sein.

Alle Jahre wieder wird Alexis Sanchez mit einer Rückkehr zum FC Barcelona in Verbindung gebracht. So auch in diesem Sommer. Was ihn für die Blaugrana vordergründig hochinteressant macht, ist seine Vereinslosigkeit.

Barça: Berater von Alexis Sanchez bereits in Barcelona

Laut dem katalanischen Journalisten Josep Capdevila sieht Barça den Vorteil darin, dass Sanchez ohne Ablöse kommen könnte. Für Yannick Carrasco, der ebenfalls für einen Transfer infrage kommen soll, wären 15 Millionen Euro an Atletico Madrid fällig.

Sanchez' Berater soll sich wegen eines möglichen Transfers am Montag in Barcelona aufgehalten haben. Der Stürmer absolvierte bereits zwischen 2011 und 2014 insgesamt 141 Pflichtspiele für die Blaugrana, mit denen er 2012/13 Meister in Spanien wurde.