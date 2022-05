Leicester City Barça, Real, Arsenal: Dreikampf um Youri Tielemans?

Die Foxes, die in der Premier League für gutes Wirtschaften bekannt sind, werden aller Voraussicht nach kein ablösefreien Abschied Tielemans' in 13 Monaten riskieren und sind daher bereit, sich Angebote für ihren Mittelfeldspieler anzuhören. Ab umgerechnet knapp 35 Millionen Euro soll der Meister von 2016 verkaufsbereit sein.

Youri Tielemans steht vor einem Vereinswechsel in der kommenden Transferperiode. Der belgische Nationalspieler macht keinerlei Anstalten, seinen 2023 auslaufenden Vertrag bei Leicester City zu verlängern.

Die Königlichen und die Katalanen haben Arsenal eines voraus: ihre Teilnahme an der Champions League steht bereits fest. Tielemans will unbedingt in der Königsklasse auflaufen.

Die Gunners belegen zwar den vierten Tabellenplatz der Premier League, haben zwei Spieltage vor dem Saisonende nach der Derby Niederlage gegen Tottenham (0:3) aber nur noch einen Punkt Vorsprung auf die Mannschaft von Antonio Conte.

Arsenal bekommt es noch mit Newcastle und Everton zu tun, die Nord-London-Rivalen von Tottenham duellieren sich mit Burnley und dem bereits abgestiegenen Norwich City.