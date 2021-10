FC Barcelona : Barça-Rekord! Ansu Fati überholt Bojan Krkic und Leo Messi

Ansu Fati bewies am Sonntag einmal mehr, warum er nach dem Abschied von Lionel Messi der große Hoffnungsträger des FC Barcelona ist. Beim 3:1-Erfolg über den FC Valencia erzielte er per Traumtor nach Doppelpass mit Memphis Depay den Ausgleich und stellte nebenbei einen Vereinsrekord auf.

Wie die spanische Sporttageszeitung Marca nachgerechnet hat, ist Fati mit 13 LaLiga-Toren nun der erfolgreichste U19-Spieler in der Vereinsgeschichte des FC Barcelona. So viele Treffer hatte zuvor kein Spieler vor seinem 19. Geburtstag erzielt.

Bisher lag Bojan Krkic mit zwölf Treffern auf dem ersten Platz gefolgt von Lionel Messi (7 Tore). Der große Durchbruch zum Superstar gelang dem mittlerweile 31-jährigen Bojan nicht. Er spielt nach mehreren Stationen in Italien, Holland, England und Deutschland mittlerweile an der Seite von Andres Iniesta für Vissel Kobe in Japan.