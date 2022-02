FC Barcelona : Barça-Retter Luuk de Jong beschäftigte sich nie mit Abschied

Er kam, sah und rettete dem FC Barcelona einen Punkt: Luuk de Jong avancierte mal wieder zum Helden für seinen Klub, der ihn im Januar am liebsten aussortiert hätte.

In der hektischen Schlussphase im Stadtderby zwischen Espanyol und dem FC Barcelona vertraute Xavi Hernandez auf Luuk de Jong, der unmittelbar vor dem regulären Spielende für Pedri in die Partie kam – und das machte, was man vom ihm erwartet: ein Tor schießen.

"Ich versuche, bei den Flanken, die reinkommen, in der Nähe zu sein", analysierte de Jong seinen Last-Second-Treffer zum 2:2-Ausgleich, "zum Glück konnte ich ein Tor erzielen, das uns einen sehr wichtigen Punkt beschert hat." In der letzten Aktion des Spiels köpfte de Jong eine Hereingabe von Adama Traore ins rechte Eck.